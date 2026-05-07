【パリ＝秋山洋成】先進７か国（Ｇ７）は６日、パリで貿易相会合を開き、閣僚声明を採択した。

声明では、特定の国を名指しすることは避けたが、レアアース（希土類）で圧倒的なシェア（市場占有率）を握る中国の輸出規制を念頭に、「経済的威圧に深刻な懸念を表明する」と指摘。「必要に応じて対抗する用意がある」とも明記した。

日本からは赤沢経済産業相らが出席した。会合後に記者会見した赤沢氏は、「中国のレアアースの輸出規制については、各国が問題視した」と述べた。

会合では、レアアースなどの重要鉱物の調達先を多様化する取り組みを進めることで一致した。関係者によると、Ｇ７の今年の議長国であるフランスは、重要鉱物の供給拡大に向けて国際的な組織の新設を提案したが、まとまらなかったという。重要鉱物のサプライチェーン（供給網）を巡る問題については、６月に開催される予定のＧ７首脳会合でも主要な議題になる模様だ。

また、貿易相会合では、中国による電気自動車（ＥＶ）や鉄鋼製品などの過剰生産問題についても議題に上ったとみられる。政府による特定産業への補助金の支給を巡り、声明には「有害な産業補助金や国営企業の市場をゆがめる行為に対抗する最善策について議論を続ける」との表現が入った。

一方、中東情勢の悪化の影響に関する内容は、声明に盛り込まれなかった。