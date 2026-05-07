レンジャーズ戦で中堅右へ放り込んだ

■ヤンキース ー レンジャーズ（日本時間7日・ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が6日（日本時間7日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「2番・右翼」で出場し、15号を放った。リーグ最多で並んでいた村上宗隆内野手（ホワイトソックス）を突き放し再び単独トップに立つとファンも「バケモンすぎる」と脱帽した。

ジャッジが0-6の6回2死、イオバルディから中堅右へ飛び込む豪快な一発を放った。衝撃の弾道に地元のファンも熱狂した。飛距離399フィート（約121.6）、打球速度110マイル（約177キロ）の一撃だった。

チームの今季37試合目での15号。シーズン換算で65発ペースとしている。

村上を突き放して、再びメジャー単独トップに立つ一発にファンも衝撃。「村上も本当に異次元なんだけど、それより2枚上にジャッジがいるって感じ。レベチすぎる争いでわけがわからん」「また打ったかのか。HR単独トップになった」「ジャッジって70打てるよな」「バケモンすぎるわ」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）