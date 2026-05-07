『ちいかわ』×「東京ばな奈」トートバッグが単品で登場！ キラキラ瞳の限定イラストをデザイン
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションしたトートバッグの単品販売が、5月7日（木）から、東京駅にあるフラッグシップショップ「東京ばな奈s」や催事店舗など開始される。
【写真】キュートな特製チャーム付き！ トートバッグの詳細
■どこから見ても楽しめるデザイン
今回単品販売がスタートする「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ」は、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合うコラボ限定オリジナルイラストをあしらったグッズ。
側面に「東京ばな奈」のかぶりものからひょっこり顔を出すちいかわたち、反対側にくりまんじゅう、モモンガ、ラッコが勢ぞろいしたバッグは、どこから見ても楽しめるデザインに仕上げている。
また、内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を採用。加えて、便利な内ポケットのジッパーにキュートな特製チャームも付いた、こだわり満載のアイテムとなっている。
なお、新作の「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」と定番の「ちいかわバナナプリンケーキ」に同トートバッグがセットになった「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」も販売中だ。
【写真】キュートな特製チャーム付き！ トートバッグの詳細
■どこから見ても楽しめるデザイン
今回単品販売がスタートする「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ」は、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合うコラボ限定オリジナルイラストをあしらったグッズ。
また、内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を採用。加えて、便利な内ポケットのジッパーにキュートな特製チャームも付いた、こだわり満載のアイテムとなっている。
なお、新作の「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」と定番の「ちいかわバナナプリンケーキ」に同トートバッグがセットになった「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」も販売中だ。