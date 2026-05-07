７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円３２銭前後と１日の午後５時時点に比べ３０銭程度のドル安・円高で推移している。



６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３９銭前後と前日に比べ１円５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。１５６円５０銭台に下げ渋る場面もあったが、米国とイランの戦闘終結が近いとの見方を背景に「有事のドル買い」を巻き戻す動きなどから戻りは限定的だった。



この日の東京市場でドル円相場は、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が続いていることもあってドル売り・円買いが優勢となっている。時間外取引で米原油先物が強含みとなっていることを手掛かりに一時１５６円５３銭をつけたものの、三村淳財務官が「為替介入に関する国際通貨基金（ＩＭＦ）のルールは回数を制限するものではない」と述べたことが伝わると１５６円２２銭まで軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７４９ドル前後と１日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８３円６５銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS