CL連覇に王手のパリSG指揮官「非常に激しい戦いだった」「バイエルンは最高レベルのサッカー」
パリSGのルイス・エンリケ監督が2年連続のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝進出を決めた試合後、「非常に激しい戦いだった」と語った。UEFA公式サイトが伝えている。
昨季王者のパリSGは6日に敵地で行われた準決勝第2戦でバイエルンと対戦。前半3分にFWウスマン・デンベレの先制ゴールで2試合合計6-4とすると、相手の反撃を終了間際のFWハリー・ケインによる1点に抑え、合計スコア6-5で連覇に王手をかけた。
L・エンリケ監督は「バイエルンのような強豪相手に見せた我々の姿勢は非常に素晴らしい。2年連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出できて本当に嬉しい」とコメント。「非常に激しい戦いだった。非常に難しかった」と振り返り、「彼らは最高レベルのサッカーをしている。両チームとも似たようなスタイルで、我々はハイプレスを好む。本当に嬉しく思う」と相手へのリスペクトも込めて喜びを示した。
決勝は30日にハンガリーの首都ブダペストで開催され、プレミアリーグ首位を走るアーセナルと対決する。
昨季王者のパリSGは6日に敵地で行われた準決勝第2戦でバイエルンと対戦。前半3分にFWウスマン・デンベレの先制ゴールで2試合合計6-4とすると、相手の反撃を終了間際のFWハリー・ケインによる1点に抑え、合計スコア6-5で連覇に王手をかけた。
決勝は30日にハンガリーの首都ブダペストで開催され、プレミアリーグ首位を走るアーセナルと対決する。