開催：2026.5.7

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 6 - 3 [アスレチックス]

MLBの試合が7日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとアスレチックスが対戦した。

フィリーズの先発投手はザック・ウィーラー、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。

3回表、2番 ジェーコブ・ウィルソン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 PHI 0-1 ATH

5回表、1番 ニック・カーツ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 PHI 0-2 ATH

5回裏、9番 フェリックス・レイズ 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 PHI 1-2 ATH

6回表、3番 タイラー・ソダーストロム 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 PHI 1-3 ATH

6回裏、4番 アドリア・ガルシア 初球を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 PHI 2-3 ATH

8回裏、5番 エドムンド・ソーサ 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 4-3 ATH、7番 ブランドン・マーシュ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 5-3 ATH、9番 ジャスティン・クロフォード 初球を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 PHI 6-3 ATH

試合は6対3でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのオライオン・カーカリングで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのジャック・パーキンスで、ここまで2勝1敗3S。フィリーズのケラーにセーブがつき、1勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 10:24:12 更新