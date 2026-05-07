開催：2026.5.7

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 7 [オリオールズ]

MLBの試合が7日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとオリオールズが対戦した。

マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。

1回表、4番 ピート・アロンソ 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 MIA 0-3 BAL

1回裏、5番 ジェーコブ・マーシー 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 2-3 BAL、7番 オーウェン・ケイシー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-3 BAL

4回表、7番 ディラン・ビーバーズ 初球を打ってタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 3-4 BAL

5回表、3番 アドリー・ラッチマン 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 3-5 BAL

7回表、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 3-6 BAL

7回裏、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 MIA 4-6 BAL

8回表、8番 ブレイズ・アレクサンダー 3球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 MIA 4-7 BAL

試合は4対7でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのブランドン・ヤングで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はマーリンズのエウリー・ペレスで、ここまで2勝4敗0S。オリオールズのＲｉ・ガルシアにセーブがつき、3勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 10:28:20 更新