Jpn2・兵庫チャンピオンシップ

6日に園田競馬場で行われたJpn2・兵庫チャンピオンシップ（ダート1400メートル）は、1番人気のサトノボヤージュ（牡3、田中博）が制した。競馬場には名女優が降臨。ファンの注目を集めた。

ゴールデンウィーク最終日の6日。兵庫チャンピオンシップが行われた園田競馬場に現れたのは、女優の南果歩だった。

同競馬場がある兵庫県尼崎市出身の62歳。5Rのパドック終了後にはトークショーを行い、兵庫チャンピオンシップでは表彰式プレゼンターを務め、勝利騎手の戸崎圭太と写真に納まった。X上のファンからも驚きの声が続出した。

「南果歩さんがいることにビビる どうやってオファーしてOK出たんやろ？」

「南果歩さん綺麗だったなぁ」

「南果歩（62歳）……へ？マジ？？」

「南果歩さん、おキレイすぎた」

「南果歩さん地元なんだな」

兵庫チャンピオンシップは2着にトウカイマシェリ（牝3、高柳大）、3着にゼーロス（牡3、荒山勝）が入り、3連単は8650円だった。



（THE ANSWER編集部）