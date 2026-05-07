プルマン東京田町に、テラスで楽しむ夏の風物詩、ビアガーデンがオープン。

スパイス香る料理とビールが織りなす「The Beer Terrace」を、期間限定で開催します！

プルマン東京田町「The Beer Terrace」

期間：2026年4月28日（火）〜9月30日（水）

時間：ランチ 12:00〜14:30（L.O.14:00）、ディナー 17:00〜21:30（L.O.19:30）

場所：プルマン東京田町 レストラン KASA

所在地：東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F

アクセス：JR山手線田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

料金：1人 7,500円（税込）

予約：Web、電話 03-6400-5855（プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10:00 -21:00 )、Eメール hb137@accor.com

※席120分制 /フリーフロー L.O. 30分前

※料金は税込み（サービス料はありません）

※テラス席を希望する場合、予約時に要望欄、または電話にて申告

※天候が優れない場合は室内の席を用意

※ランチタイムとディナータイムで利用できます（料金は同料金）

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」にて、テラスで楽しむビアガーデン「The Beer Terrace」を開催。

毎年好評のビアテラスが、シーズンに先駆けてスタートしました！

期間限定で、タンドリーチキンやガーリックシュリンプバーガーなどと共に、フリーフローのドリンクが提供されています。

バスケットスタイルで提供するスパイス香る料理と冷たいビールを、開放的なテラスで楽しめます☆

プルマン東京田町の「The Beer Terrace」では、駅直結の利便性を備え、ランチからディナーまで多彩なシーンに対応。

シェード完備のテラスで日中も快適に過ごせるほか、天候がすぐれない場合には店内の席も用意します。

心地よい夜風が吹き抜ける開放的なテラスで、夏を先取りするひとときが楽しめるビアテラスです！

ビールと楽しむ夏のビアテラスメニュー

フードメニュー：

・ポークショルダーハムと青パパイヤのサラダ 青唐辛子のドレッシング

・ガーリックシュリンプバーガー オーロラタルタルソース

・スモークタンドリーチキン スパイスヨーグルト 夏野菜

・ハンドカットポテト レモンローズマリーソルト

「The Beer Terrace」では、ビアテラスの魅力を詰め込んだ王道メニューを、「KASA」ならではの洗練されたスタイルで用意。

ビール片手に頬張るガーリックシュリンプバーガーやジューシーなタンドリーチキンなど、ボリューム感満載のラインナップを堪能できます☆

シーフードと肉料理、どちらも満喫できる内容です！

ポークショルダーハムと青パパイヤのサラダ 青唐辛子のドレッシング

香り豊かなポークショルダーハムを主役に、爽やかな青パパイヤのピクルスを合わせたサラダ。

種はくのポークショルダーハムは、ハーブでじっくり漬け込み、スモークとオーブンでしっとり仕上げられています。

青唐辛子のドレッシングでキレのある辛みを添え、さっぱりとした味わいです☆

ガーリックシュリンプバーガー オーロラタルタルソース

プリッとした食感のシュリンプにガーリックの旨みをまとわせ、コク深いオーロラタルタルソースとともに楽しむハンバーガー。

こんがり焼き上げたバンズからはみ出るほど、食べ応えのあるガーリックシュリンプカツを、新鮮な野菜とともに堪能できます！

スモークタンドリーチキン スパイスヨーグルト 夏野菜

メインディッシュはスパイスとヨーグルトで3日間マリネしたチキンを香ばしく焼き上げ、柔らかく、ジューシーに仕上げたタンドリーチキン。

赤パプリカやヤングコーン、ズッキーニなど、その時季ならではの旬野菜グリルを添えた一皿です。

ジューシーな食感と豊かな旨みが続くよう仕立てており、会話を楽しみながらゆったり味わえます☆

ハンドカットポテト レモンローズマリーソルト

北海道産のじゃがいもを大きめにカットし、外は香ばしく、中はほっくりとした食感に仕上げました。

自家製のレモンローズマリーソルトが、爽やかなアクセント。

スパイス香る料理の合間に、お酒と合わせてつい手が伸びる一品です！

料理の味わいを引き立てる豊富なフリーフロー

フリーフロー：

ビール

・ザ・プレミアム・モルツ

・東京クラフト

スパークリングワイン（フレシネ2種）

・コルドン ネグロ

・カルタ ネバダ

ワイン

・赤ワイン セニョリオ・デ・オルガス

・白ワイン セニョリオ・デ・オルガス

その他アルコール＆ソフトドリンク

・ジムビーム (ハイボール、オン・ザ・ロック、水割りなど）

・レモンサワー

・茉莉花（ジャスミン焼酎）

・オレンジジュース／ウーロン茶／ジャスミン茶

※+1,000円(税込)/1名にて、フリーフローメニューにウイスキー「Ao碧」とジン「六」を追加可能

ビールは「ザ・プレミアム・モルツ」や柑橘系の爽やかな香りと心地よい余韻が特長の 「東京クラフト〈ペールエール〉」をフリーフローで用意。

さらに、2種のスパークリングワイン「コルドン ネグロ／カルタ ネバダ」をはじめ、計12種のドリンクが用意されています。

ジャスミン焼酎「茉莉花」やウイスキー「ジムビーム」などがあり、心ゆくまで楽しめるラインナップ。

料理とともに好みの組み合わせで楽しめる多彩なドリンクが、夜風を感じるテラスで過ごすひとときを、より上質な時間に！

また、ジャパニーズクラフトジン「ROKU（六）」やウイスキー「碧Ao」も楽しめる、アップグレードプランも用意されています。

気分やシーンに合わせて、ワンランク上の味わいを堪能できるプラン内容です☆

タンドリーチキンやガーリックシュリンプバーガーとお酒が彩るビアテラスが、シーズンに先がけてオープン。

プルマン東京田町の「The Beer Terrace」は、2026年4月28日〜9月30日まで開催です☆

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