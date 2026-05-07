イタリアのジョルジャ・メローニ首相が、人工知能（AI）で合成された、自身が下着姿をしているディープフェイク写真を自ら公開し、虚偽イメージの危険性について警告した。

メローニ氏は5日（現地時間）、最近フェイスブックやX（旧ツイッター）などで拡散している、下着姿でベッドに座っているディープフェイク写真を投稿し、「ここ数日間、AIで生成された私のフェイク写真が何枚も出回っている」とし、「一部の執拗な政治的反対者が、これを本物のように偽って拡散させた」と明らかにした。

メローニ氏は「誰が作ったにせよ、外見をかなり改善してくれはした」という冗談を混ぜながらも、「攻撃して虚偽の事実を撒き散らすために、どんなことでも辞さない人々がいる」と批判した。続いて「これは単に私一人の問題を超えている」とし、「誰でも騙し、操作し、攻撃できる危険な道具だ」と指摘した。そのうえで「私は自分自身を守ることができるが、多くの他の人々は自分を防御することができない」とした。

メローニ氏は「そのため常にルールが適用されなければならない」とし、「信じる前に検証し、共有する前にまず考えて確認せよ」と忠告した。

英国ガーディアン紙によると、この捏造された画像はオンラインで急速に拡散し、これを本物だと信じた人々の間から激しい非難の声があがった。

インターネット上では「首相があのような姿で現れるとは本当に恥ずべきこと」とし、「彼女が務める職責にふさわしくない。羞恥心というものが微塵もない」と書き込んだ。

メローニ氏はこの日、「今日私に起きたことが、明日は誰にでも起きる可能性がある」と付け加え、投稿を締めくくった。

AIとディープフェイクが提起する危険への対応は、メローニ政権の核心的な政策基調でもある。昨年、イタリアは欧州連合（EU）加盟国の中で、最初に、AI使用に関する総合的な規制法律を通過させた。

ガーディアンによると、この法律にはAI技術を利用してディープフェイクを制作するなど、危害を加える者に懲役刑を科し、AI技術に対する14歳未満の子供のアクセスを制限する内容などが盛り込まれた。この法律によれば、AIで生成または操作されたコンテンツを不法に配布して危害を加えた者は、1年から5年までの懲役刑に処される。詐欺や身分盗用などの犯罪を犯すためにAI技術を利用する者には、より重い処罰が下される。

この技術が職場あるいは健康、教育、司法、スポーツなどの分野で使われる場合、透明性と人間による監督ルールをより厳格にするよう求める内容も含まれている。また、14歳未満の子供がAIにアクセスするには親の同意がなければならないという内容も含まれた。著作権問題では、AIの助けを借りて作られた作品は、真の知的努力の産物である場合には保護対象となる。

メローニ政府はこの法律の施行を担当する主務官庁として、首相府傘下のデジタルイタリア庁（AgID）と国家サイバー保安庁（ACN）を指定した。