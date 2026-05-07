アルガクティブレチナート®5％、朝晩低刺激処方！ 銀座ハリッチ「レチベイビー」

記事ポイント 銀座ハリッチのスキンケアシリーズ「レチベイビー」が2026年5月7日にリニューアル発売自然由来の整肌成分「アルガクティブレチナート®」を5％高濃度配合し、朝晩24時間使用できる低刺激処方価格14,300円（税込）、各店舗・公式ECサイト・楽天市場・Amazon・Qoo10にて販売 銀座ハリッチのスキンケアシリーズ「レチベイビー」が2026年5月7日にリニューアル発売自然由来の整肌成分「アルガクティブレチナート®」を5％高濃度配合し、朝晩24時間使用できる低刺激処方価格14,300円（税込）、各店舗・公式ECサイト・楽天市場・Amazon・Qoo10にて販売

全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」が、スキンケアシリーズの中核アイテムをアップデートします。

肌の「質感」そのものをデザインするために生まれた機能性クリーム「レチベイビー」が、2026年5月7日（木）よりリニューアル発売されます。

今回のリニューアルでは、肌へのなじみやすさをさらに追求した処方へと進化しています。

銀座ハリッチ「レチベイビー」





商品名：レチベイビー発売日：2026年5月7日（木）価格：14,300円（税込）販売チャネル：各店舗、公式ECサイト、楽天市場、Amazon、Qoo10（※一部モールでの販売開始時期は異なる場合があります）使い方：朝・夜のスキンケアの最後に使用

「レチベイビー」は、肌表面のごわつきやキメの乱れに特化した質感美クリームです。

自然由来の藻類から生まれた整肌成分「アルガクティブレチナート®」を5％高濃度配合し、潤い・キメ・なめらかさ・ハリ・ツヤが共鳴し合うなめらかな肌質感へと整えます。

白みがかったクリームがなじむと、肌表面のノイズをおさえた均一な質感が続きます。

今回のリニューアルで最大の変化は、肌へのなじみやすさです。

従来の朝晩使いやすいシンプルな使い方はそのままに、より素肌に溶け込むようアップデートされます。

東洋医学発想のバランス思考と先端科学の処方設計を融合し、デリケートな肌質の方でも毎日心地よく使い続けられる低刺激仕様に仕上がっています。

24時間対応の進化系レチノールケア

一般的なレチノールは光に弱く、日中の使用が制限されることが多い成分です。

「レチベイビー」に配合された「アルガクティブレチナート®」は、日差しの下でも成分の力を損なわない特性を持ちます。

朝のケアで肌をなめらかに整えたまま日中の質感をキープし、夜のケアと合わせて24時間ノンストップで肌印象を持続させます。

朝・夜のスキンケアの最後に使うだけというシンプルなステップも、「レチベイビー」の使いやすさを支えるポイントです。

忙しい朝でも特別な手順を必要とせず、普段のルーティンにそのまま組み込めます。

東洋医学発想と先端科学が融合した低刺激設計

「銀座ハリッチ」は国家資格を持つ鍼灸師が施術を行う美容鍼灸院です。

その施術哲学と同じく、「レチベイビー」にも東洋医学が培ってきた肌のバランスを重視する思想が取り入れられています。

刺激が懸念されやすい整肌成分を使いながら、植物由来の力を組み合わせてやさしい肌当たりを実現します。

レチノール系成分は「刺激が強い」「使う頻度が決まっている」など扱いが難しいイメージがありますが、「レチベイビー」は低刺激設計のまま確かな質感改善効果を体感できる処方にこだわっています。

初めてレチノールケアに挑戦する方にも、朝晩のスキンケアに自然に取り入れられます。

朝の洗顔後から就寝前まで、同じ1本で質感を整え続けられるのが進化した「レチベイビー」の強みです。

自然由来成分「アルガクティブレチナート®」の5％高濃度配合と、東洋医学発想の低刺激設計が組み合わさり、普段のスキンケアに取り入れやすい1ステップで肌表面のノイズを整えます。

14,300円（税込）で、各店舗および楽天市場・Amazon・Qoo10など複数チャネルで購入できます。

銀座ハリッチ「レチベイビー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「レチベイビー」はどのタイミングで使いますか。

A. 朝・夜のスキンケアの最後に使います。

朝晩どちらにも対応しているため、1日2回のルーティンに組み込めます。

Q. 「アルガクティブレチナート®」とはどのような成分ですか。

A. 自然由来の藻類から生まれた整肌成分で、日差しの下でも成分の力を損なわない特性を持ちます。

肌表面のごわつきやキメの乱れをなめらかに整え、潤い・ハリ・ツヤをサポートします。

Q. 「レチベイビー」はどこで購入できますか。

A. 銀座ハリッチの各店舗、公式ECサイト、楽天市場、Amazon、Qoo10で販売されます。

一部モールでの販売開始時期は異なる場合があります。

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