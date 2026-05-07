世界は今、アメリカを震源地とする巨大な「地殻変動」の最中にある。新自由主義※1が終わりを告げ、アメリカが自ら築いた秩序を自ら破壊する「ゲームチェンジ」が加速している。しかし、これは日本にとって悲劇ではない――。

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30年にわたり世界のマネーの奔流を見てきた齋藤ジン氏は、この変革こそが、日本が長きにわたる「脱デフレ・低成長」から脱却し、相対的な勝ち組へと浮上する千載一遇のチャンスだと断言する。トランプ2.0がもたらす破壊の正体と、日本企業・投資家が取るべき「勝ち筋」とは何か。「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より、一部抜粋し、その理由をお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）

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ジャイアン化したアメリカ

世界はアメリカを震源とする地殻変動の真っ只中にあり、これから起きる変化は日本に有利なものとなる―。日本のみなさんにそう伝えたく、2024年12月、初めての著書『世界秩序が変わるとき 新自由主義からのゲームチェンジ』を刊行させて頂きました。ヘッジファンド※2などプロの資産運用者に助言するコンサルタントとして、世界のマネーの奔流を30年近く見てきた経験をもとにしたものです。その直後の2025年1月に第二次トランプ政権（トランプ2.0）が発足し、世界秩序の変化は加速度的に進んでいます。



©AFLO

現在起きている地殻変動は、アメリカが戦後に築いた秩序を自ら破壊し、新しい秩序をつくるプロセスだと私は捉えています。これまで国際連合やWTO（世界貿易機関）をはじめ、国際的な組織やルールの枠組みで自国を縛ってきたアメリカが、「ドラえもん」になぞらえれば、“ジャイアン”として振る舞うようになったのです。

そんなアメリカに対して「国際法に違反したら、中国やロシアに対して説得力がなくなる」と非難する人がいますが、中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領が国際法や国際世論を気にしているとは思えません。

実際、ロシアはクリミアを一方的に併合し、ウクライナに侵攻しました。中国も香港の自治を約束した国際公約を破り、南シナ海でも一方的な軍事拠点化を進めています。

国際法は警察のような執行機関を伴わないので、習氏やプーチン氏の様な強権指導者は最後、「パワー」にしか反応しません。しかし覇権国のアメリカが「パワー」を前面に出すと、力が全ての「ジャングルの掟」の世界になってしまいます。そこでアメリカは過去、一定のルールを自らに課すことで、偽善を指摘されながらも、ルールを執行する「警察官」の役割を果たしてきました。しかし法で手足を縛られる中で反グレ集団と対峙する警察の様に、アメリカが世界の警察官を務めるコストは多大です。しかも非難されることはあっても、感謝されることは殆どありません。そこでトランプ氏は、「こんなバカバカしい役回りはやめた。ジャングルに戻って困るのはアメリカじゃない」、そう開き直り、パワーで語りだしたのです。

ナチスドイツも食指を伸ばしたグリーンランド

力に基づく安全保障政策を追求するのであれば、トランプ氏の政策には明快な整合性があります。グリーンランドの戦略的重要性は明らかで、ナチスドイツは北米攻撃を念頭に、グリーンランドに食指を伸ばしましたし、冷戦期にはアメリカの大陸間弾道ミサイルがソ連に向けて並んでいました。ベネズエラを見ると、中国が天然資源の権益を握り、ロシアの軍事顧問団が駐留し、イランがドローンを開発していました。2026年2月に始まったイラン攻撃にしても、一度イランが核兵器を持てば、中東の安全保障環境は永遠に変わってしまうことへの恐怖が、最終的な動機でしょう。先ほどのたとえを続けるのであれば、警官が反グレ集団に後ろから近寄り、いきなり射殺しているということですが、これが力の支配する世界です。

アメリカがマドゥロ大統領を拘束し、イランを攻撃した後、中国とロシアは事実上の同盟国を立て続けに失いましたが、実質的な対抗措置をとっていません。アメリカが中露と同じように、好き勝手に振る舞い出したことに、対応しきれていないように見えます。

壮大な実験「新自由主義」の失敗

ここで簡単に歴史を振り返ると、第二次世界大戦後、アメリカは覇権国としては異例なことに「他国を豊かにして仲間を作り、世界を安定させる」というシステムをつくりました。アメリカは日本や欧州に対して、最初は繊維、それから鉄鋼や造船など付加価値が高くないと考える製造業を譲ることで、日欧を豊かにしてくれたのです。

そして東西冷戦終結後、1990年代以降に新しい世界秩序として受け入れられるようになったのが「新自由主義的な世界観」です。二つの世界大戦と冷戦が終わり、アメリカは国家間の対立の時代が終わったと考えました。そして国家という枠組みを超え、世界をひとつの市場としてとらえ、「ヒト・モノ・カネ」の流れを自由化することで経済効率を高めようとする壮大な実験を開始したのです。

世界がひとつだとすれば、アメリカのピッツバーグだろうと、中国の上海だろうと、工業製品はどこでつくっても同じなので、コストが最も安いところでつくれば、世界全体が豊かになります。

ところが、世界はひとつという基本前提そのものが幻想でした。一般のアメリカ人にとって、ピッツバーグの雇用破壊と上海の雇用創造は別の話だからです。そんな当たり前のことに気づかないフリをし続けた新自由主義者に対し、反乱の狼煙を上げたのがトランプ氏でした。

また経済の骨や筋肉に相当する製造業を、価値観を共有していない中国に委ねたことで、アメリカは国家の存立を左右する工業製品を自国内でつくれなくなりました。イメージで言うと、SF映画に出てくる、溶液の入った水槽にプカプカ浮かぶ脳だけのような国になってしまったので、喧嘩をしたくても身体がありません。

一方で、中国は2001年にWTOに加盟してからわずか15年で「世界の工場」となり、自由貿易体制を利用して得た膨大な富を使って軍備を増強しました。しかもレアアース禁輸にあるように、「世界の工場」として中国はアメリカを脅迫するカードを手にしたのです。

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※1新自由主義…市場の自由な競争を最優先し、政府の規制や介入を最小限に抑える経済思想。民営化や減税、規制緩和を通じて経済の活性化を目指す。一方で、所得格差の拡大や社会保障の弱体化を招くという批判もあり、自由と公平のバランスが常に議論の的となる。

※2ヘッジファンド…富裕層や機関投資家から資金を集め、あらゆる手法を駆使して高い利益を狙う投資ファンド。相場の下落局面でも利益を出せるよう「ヘッジ（リスク回避）」の戦略をとる。デリバティブ取引なども活用し、市場のわずかな歪みを突くプロの運用集団である。

〈「トランプはいつもビビって腰砕け」だから怖くない…不確実性が高まる現代に“勝ち筋”となるのは、あの“ニッポン企業”だった！〉へ続く

（齋藤 ジン／文春ムック）