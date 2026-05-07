〈「トランプはいつもビビって腰砕け」だから怖くない…不確実性が高まる現代に“勝ち筋”となるのは、あの“ニッポン企業”だった！〉から続く

約30年苦しんだデフレから脱却しつつある日本にとって今最も必要なことは一体何か。日本経済はもう一度持続的な経済成長を遂げることができるのだろうか。コンサルタントとして活躍する齋藤ジン氏が考える政策を「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より一部抜粋し、お届けする。（全3回の3回目／最初から読む）

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政策の適切な切り替えで円と物価は安定する

現在の日本のマクロ経済政策の組み合わせは、依然としてデフレ対応型です。それは短期的に美味しい結果に繋がっているので、政治的にこれを維持するインセンティブがあります。具体的には、インフレによって名目成長率が力強く上昇している一方、政策金利※1は意図的に低く抑えられているので、この差によって税収が拡大しています。実際、日本のGDPあたりの財政収支改善率はG7の中で最善です。つまりインフレ税収によって、痛みを伴う取捨選択をせずに、財政拡大が可能な環境なのです。

しかしインフレ環境と意図的な低金利の矛盾は円安と長期国債売りとして表れています。市場は、金融政策の正常化が遅すぎるので、将来的に時限爆弾が破裂するリスクを警告しているのです。



齋藤ジン（さいとう・じん）在ワシントンのコンサルティング会社共同経営者。ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院修士。投資関連コンサルティング業務を営む米国のG7グループなどを経て、2007年、オブザーバトリー・グループを米国で共同設立。ヘッジファンドを含むグローバルな機関投資家に対して、各国政府の経済政策分析に関するコンサルティングを提供。

このアプローチは最終的に持続不可能であり、「借りた時間」です。時間の経過と共に、インフレ税収に対し、国債利払いコストの増加が追い付くからです。

高市早苗総理のマクロ経済政策ミックス、いわゆるサナエノミクスは、高い名目成長、低金利、そして為替の安定という、本来両立し得ない三つの果実を同時に得ようとするものに見えます。それが続くうちは美味しいアプローチですが、中長期的には足し算として成り立っていません。

そこでベッセント氏は、円と物価を安定させるためには、日本銀行に政策余地（ポリシー・スペース）を与えるべきだと指摘しています。このアプローチを長く続ける場合、最終的に非常に高い水準まで政策金利を引き上げざるを得なくなる可能性を高めるからです。

だからと言って、日本でも「トラス・ショック※2」が今すぐ起きるとの指摘は、危機感を煽り過ぎでしょう。イギリスはトラス政権が打ち出した減税政策と財源の裏付けがない財政出動案に対し、市場が財政破綻の懸念を抱き、英国債とポンドが急落しました。足元の長期日本国債と円売りと同じ方向性の話ですが、イギリスと違い、日本は経常黒字国なので、環境が異なります。

いずれにせよ、重要なポイントは、インフレ税収ボーナスがある内に、自発的にマクロ経済政策ミックスを修正し、中長期的に持続可能なものにしていく努力です。高市総理が食料品に限定した消費税減税を実施し、それを給付付き税額控除に乗り換えるのであれば、この歳出は恒久的なものになります。またアメリカは日本が防衛費をGDP比で5％に引き上げることを求めていますが、これも恒久的な歳出です。両者を足すと、大雑把に25兆円規模の追加的な恒久歳出の財源をこの先見つけていく必要があるのです。

これはインフレ税収ボーナスで賄いきれるものではありません。逆に時間を借りることができる今だからこそ、歳出に優先順位をつけつつ、金融政策を正常化することは、日本経済の中長期的なバランスをより持続可能なものとします。それがベッセント氏の指摘の趣旨です。

証券投資マネーが日本に戻ってくる時、「失われた30年」は終わりを告げる

更に言うと、経済がインフレ状態になった今、マクロ経済政策ミックスをデフレ対応型から、インフレ対応型に修正することは、中長期的に日本経済にとってはプラスだと思います。

ザックリとした数字を使うと、仮に政策金利が2％になり、10年物国債利回りが3％になれば、生保などの投資家は、為替リスクを冒して米国債を買う必要はなくなるので、証券投資マネーは日本に戻ってくるでしょう。

また高市総理の唱える「危機管理投資※3」の多くは、トランプ氏の追求する「国家資本主義」と軸を同じくし、脱中国のサプライチェーン構築を念頭に置いたものです。つまり新自由主義の時代、価格競争力が乏しい日本での生産を海外に移転していた製品の一部は、国家安全保障の観点から日本国内での生産が必要となります。日本はGDPの3％近辺の経常黒字を計上していますが、そのほとんどは「失われた30年」の間、海外へ投資した資産からの収益です。しかし日本での設備投資が必要になるのであれば、こうした投資収益を国内に還元することができます。

証券投資と実需投資の両方が国内に戻ってくれば、日本人が日本に投資する環境が整いますし、それこそが「失われた30年」の終焉を意味します。その場合、円はおのずと安定し、あるべき水準へと落ち着くでしょう。

「塹壕戦」は終焉し、生産性の高い国へ

私は「失われた30年」とは、日本社会の選択の結果だと思っています。日本は生産性と経済成長を捨てることで、既存雇用を守ろうとしました。賃金をあげず、非正規雇用を活用するなど全体の労働コストを下げることで、籠城作戦に出たのです。攻めに出ない持久戦なので、コストカットに活路を求めるしかありません。

しかし今、多くの企業は5％など大幅な賃上げを中期経営計画に書き込むようになりました。それだけの賃金を払えなければ、人材を確保できないからです。賃金が毎年5％上昇するとの経営計画を念頭にすると、それに見合う収益を出し続ける必要があります。つまりコストカットで塹壕戦を生き残るビジネスモデルではなく、企業利益を拡大する為に攻めに出る必要があるのです。

賃金上昇に加え、金利の復活が加われば、高い付加価値を生み出している企業だけが生き残るという、健全な新陳代謝が強まります。

経済成長は最後、「労働者の数×一人一人の生産性」なので、構造的に労働者の数が減少する環境下、限られた労働力をより付加価値の高い場所へ移動させる必要があります。賃金、金利に加え、これを加速させるもう一つの手段は労働改革です。過去、日本は雇用維持を念頭に、雇用の流動化を阻害する措置を打ち出してきましたが、これが今では供給制約になっています。

塹壕戦は雇用破壊を最小化する手段であったのでしょうが、塹壕の中で細々と生きる生活は、当然の帰結として、強い閉塞感を生みました。

しかしこの時代は終わりました。それは日本経済にとって、未来を担う若者たちにとって良いことだと私は思っています。新自由主義が終わり、経済合理性が低下する為、世界経済全体でみるとマイナスですが、日本は相対的な勝ち組に入るチャンスを迎えています。しかしチャンスはチャンスに過ぎません。日本人自身がリスクをとり、これを掴もうとしない限り。

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※1政策金利…日本銀行が金融政策の目標として設定する短期金利の指標。この金利を操作することで世の中の資金量を調節し、物価の安定や景気をコントロールする。私たちの銀行預金の利息やローンの金利、企業の投資活動にまで広く影響を与える。

※2トラス・ショック…2022年にイギリスのトラス首相が打ち出した、財源の裏付けのない大規模減税案をきっかけとした市場の混乱を指す。ポンドや国債が暴落し、経済を混乱させた責任をとって彼女は史上最短の45日で退陣した。市場が政治の無策を厳しく裁いた事例。

※3危機管理投資…災害やテロ等の有事による損失を最小化し、早期復旧を図るための投資。内閣府の「国土強靱化」に基づくインフラ整備や、企業のBCP（事業継続計画）・サイバー対策などが該当する。平時からコストを投じることで、将来の甚大な被害を抑制し、持続可能性を確保する戦略的な取り組み。

（齋藤 ジン／文春ムック）