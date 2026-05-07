ケンタッキー、一部商品を値上げ 「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」「ドリンク類」など【きょうから】
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、きょう7日から全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、店頭メニューおよびデリバリーメニューの価格改定を実施すると発表した。原材料価格や物流費、エネルギー費の上昇が長期化していることを受けた対応で、品質とサービスを維持しながら安定供給を続けるためとしている。
【画像】「KFC」価格改定一覧（店頭メニュー）
今回の改定では、「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」、ドリンク類など一部商品の価格を見直す。「オリジナルチキン」と「骨なしケンタッキー」はそれぞれ20円値上げとなり、ドリンク類も各サイズ20円引き上げる。一方で、「チキンフィレバーガー」「辛口チキンフィレバーガー」「チーズチキンフィレバーガー」「ダブルチキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」といった定番バーガーやセットメニューについては価格を据え置く。
また、価格改定にあわせて、おトク感を打ち出したキャンペーンも展開する。第1弾として、きょう7日から6月2日までの期間限定で「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを実施。人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」を通常価格の半額で販売する。
さらに、KFC会員向けには「週替わりサイドクーポン」を配信。「ポテト（S）」「コールスロー（S）」「チョコパイ」「ビスケット」を週替わりで半額提供し、期間中さまざまなサイドメニューを楽しめる内容となっている。
加えて、「ケンタランチ」では、“550コンビ”として「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」を販売中。バーガーと「ポテト（S）」を組み合わせたセットを各550円で提供しており、平日・土日を問わず毎日午前10時から午後3時まで販売している。
【画像】「KFC」価格改定一覧（店頭メニュー）
今回の改定では、「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」、ドリンク類など一部商品の価格を見直す。「オリジナルチキン」と「骨なしケンタッキー」はそれぞれ20円値上げとなり、ドリンク類も各サイズ20円引き上げる。一方で、「チキンフィレバーガー」「辛口チキンフィレバーガー」「チーズチキンフィレバーガー」「ダブルチキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」といった定番バーガーやセットメニューについては価格を据え置く。
さらに、KFC会員向けには「週替わりサイドクーポン」を配信。「ポテト（S）」「コールスロー（S）」「チョコパイ」「ビスケット」を週替わりで半額提供し、期間中さまざまなサイドメニューを楽しめる内容となっている。
加えて、「ケンタランチ」では、“550コンビ”として「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」を販売中。バーガーと「ポテト（S）」を組み合わせたセットを各550円で提供しており、平日・土日を問わず毎日午前10時から午後3時まで販売している。