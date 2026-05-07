公開中の目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』より、アクションメイキングPV第2弾と新たなアクションメイキングカットが公開された。

参考：『SAKAMOTO DAYS』目黒蓮×高橋文哉の相性抜群 実写化の壁を越えた“バディ”の説得力

本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化したアクション映画。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が監督を務めた。

全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る

主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役でSnow Manの目黒が主演を務めるほか、坂本の相棒・朝倉シン役で高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵役で上戸彩が出演。そのほか、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎が共演に名を連ね、さらにシークレットキャストとして志尊淳が最凶の敵・X（スラー）役で出演している。

4月29日に全国451館公開された本作は、公開から5日間で興行収入10.5億円、観客動員数77.3万人を突破している。

公開されたアクションメイキングPV第2弾では、各キャストが極限まで突き詰めたアクション練習の風景と、実際の劇中シーンが映し出されている。

劇中カットと交互に映し出される舞台裏では、坂本を演じた主演の目黒蓮が8kgの特殊メイクを感じさせない驚異的な跳躍や、スタントチームとの緻密な連携から生まれるアクションの制作過程を披露。撮影の合間にも殺陣の確認を怠らず、完成披露舞台挨拶で自ら「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げることができた」と語った通り、現場を牽引し続けた目黒の“表現者としての覚悟”が捉えられている。

本作で本格的なアクションに初挑戦した坂本の相棒・シンを演じる高橋が“飛び蹴り”に挑む真剣な眼差しや、南雲役の北村、神々廻役の八木、大佛役の生見ら「ORDER」メンバー、そして物語の鍵を握る鹿島役の塩野、勢羽夏生役の渡邊らが、自らの限界に挑む貴重な特訓風景も。加えて、最凶の敵・X（スラー）役の志尊が不敵な笑みを浮かべ佇む表情を捉えたカットも収録。劇中で繰り広げられる華やかな死闘の裏側にある、キャスト陣の並々ならぬ努力と、アクション部との絆を垣間見ることができる。

あわせて公開されたアクションメイキングカットでは、キャストが臨んだ“ワイヤーアクション”の裏側が切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）