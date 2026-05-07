7日午前、山形県朝日町の山中で、山菜採りに入っていた男性がクマに襲われました。男性は頭や顔などにけがをしましたが、命に別状はないということです。

県内ではおととい酒田市でみつかった男性の遺体に傷があり、クマが絡んでいる可能性を含め調べが進められていました。

警察によりますと、きょう午前6時35分ごろ、朝日町大船木の山中で、「仲間がクマに襲われた」と消防に通報がありました。

クマに襲われたのは県内に住む60代から70代とみられる男性で、頭や顔にけがをしていますが、命に別状はないということです。

男性は仲間の男性と2人で山菜を採るために山に入っていました。

被害にあった男性は前を歩いていて、後ろにいた仲間の男性にけがはなく、この仲間が消防に通報したということです。現場は、朝日町にある「今平ふれあい交流センター」から北北東におよそ1.4キロ離れた山中です。

警察は付近の住民や通行する人に対し十分注意するよう呼びかけるとともに、新たにクマを目撃した場合は自治体や警察に通報するよう求めています。

山形県内ではおとといも、酒田市の山中で傷のある高齢男性の遺体が見つかり、すぐ近くでクマが駆除されているのが確認されたばかりでした。