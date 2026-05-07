【写真クイズ】この食材の名前は？　実は、茎も美味しい

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■薬味の……

正解：みょうがたけ

難易度：★★★★★

「江戸野菜」のひとつでした

みょうがたけとはショウガ科ショウガ属に属する植物で、私たちが普段薬味として目にする「みょうがの子（花蕾）」が顔を出す前に、その親株から伸びてくる若い茎の部分を指します。

一般的には、成長する茎を遮光して育てる「軟白栽培」された白いものが多く流通しています。

おもな産地としては、古くから東京都の練馬や早稲田といった地域が知られており、かつては「江戸野菜」のひとつとして重宝されてきました。

旬の時期は、ハウス栽培のものが市場に出回り始める2月頃から、5月頃までがもっとも美味しい季節とされています。

現在では、宮城県の名取市が全国一の生産量を誇っており、そのほかにも高知県などの温暖な地域で栽培されています。

名取市などの仙台圏で栽培されるものは、冬の厳しい寒さを利用してじっくりと甘みを蓄えさせることで知られ、見た目はホワイトアスパラのような「仙台みょうがたけ」として流通しています。

一方で、全体が鮮やかな緑色のみょうがたけも存在します。これは軟白栽培とは異なり、光を当てて育てることで葉緑体を活性化させたものです。

白いものに比べて茎がしっかりとしており、よりシャープな歯ごたえと、みょうが本来の力強い野性味あふれる香りが際立つのが特徴です。

白いみょうがたけは甘酢漬けにすると、真っ白な茎が鮮やかなピンク色に染まり、食卓を華やかに彩ってくれます。これを細かく刻んでお寿司の具にしたり、白身魚の焼き物に添えたりすると美味です。

また、油との相性も驚くほど良く、さっと素揚げにしたり、天ぷらにしたりすると、香りが凝縮されてより一層引き立ちます。

生のまま味噌をつけてかじるというのも、江戸っ子たちが好んだ粋な楽しみ方です。生のまま斜め切りにし、白だしや塩昆布と和えて15分ほど置くと、即席の浅漬けになります。

炒め物にすると、シャキッとした歯ごたえがより際立ち、ご飯の進むおかずになります。

画像／Caito@Adobe Stock

美味しいみょうがたけの見分け方

注目すべきは、茎の色とみずみずしさです。

良質なみょうがたけは、軟白栽培された茎が濁りのない白さを帯び、先端に向かって赤紫のグラデーションが鮮やかに現れます。全体にしっとりとしたツヤがあり、手に取ると先までピンと張ったハリを感じるものを選びましょう。

逆に、乾燥して表面に細かなシワが出ていたり、切り口が茶色く変色しているものは鮮度が落ちています。香りや食感も弱くなるため、避けるのが無難です。

緑色のタイプを選ぶ場合は、色の濃さに注目します。鮮やかな緑で、しなびていないものを。また、葉先までピンと張っているかどうかもチェックしましょう。

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みょうがたけの注目栄養素

注目したい栄養素は、みょうがたけが持つ独特の香りの正体である「アルファピネン」です。この成分は精油成分の一種であり、嗅覚を刺激して脳の働きを活性化させる効果があるといわれています。

血行を促進して発汗を促したり、消化液の分泌を助けて食欲を増進させたりする効果もあることから、胃腸の働きが鈍りやすい時期には非常に有効な成分といえるでしょう。

また、カリウムが豊富に含まれている点も特筆すべき特徴です。

カリウムは体内の余分なナトリウムを排出し、塩分の摂りすぎによるむくみを解消するほか、血圧の安定をサポートする重要な役割を担っています。

これにより、血管にかかる負担を軽減し、循環器系の健康を維持する効果が期待できます。さらに、体内の老廃物の排出をスムーズにすることで、デトックス効果や代謝の向上にも貢献します。

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