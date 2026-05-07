ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第八話 錦糸町
◆ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第八話 錦糸町
都内で働く営業職のメト口千香（めとぐち・ちか）30歳。激務をこなす毎日に疲れ気味。そんな彼女の心を満たしてくれるのは、月1のごほうびソロごはん。終業後にあえて知らない駅で降り、ふと見つけたお店の扉を叩く。その先に待っているのは、ふっと肩の力が抜けるような、優しい時間だった。
【紹介したお店】
錦のはりく
元宮廷料理人の比嘉さんと、星付き店で腕を磨いた大城さん。2人の技と感性が光る沖縄料理のダイニングです。地元・沖縄の厳選食材を丁寧な手仕事で独創的な1皿に昇華。さらに、沖縄フルーツを使った自家製ドリンクなど、郷土愛に満ちた逸品が揃います
きんのはりく
TEL.03-6659-3367
住所／東京都墨田区江東橋2-17-1 BFB 2 2F
かつしかけいた・著
漫画家・イラストレーター。東京東部の多文化共生を描いた漫画『東東京区区』第1巻が発売中。このほか、雑誌や書籍の表紙イラスト・挿絵なども手がける
都内で働く営業職のメト口千香（めとぐち・ちか）30歳。激務をこなす毎日に疲れ気味。そんな彼女の心を満たしてくれるのは、月1のごほうびソロごはん。終業後にあえて知らない駅で降り、ふと見つけたお店の扉を叩く。その先に待っているのは、ふっと肩の力が抜けるような、優しい時間だった。
【紹介したお店】
錦のはりく
元宮廷料理人の比嘉さんと、星付き店で腕を磨いた大城さん。2人の技と感性が光る沖縄料理のダイニングです。地元・沖縄の厳選食材を丁寧な手仕事で独創的な1皿に昇華。さらに、沖縄フルーツを使った自家製ドリンクなど、郷土愛に満ちた逸品が揃います
きんのはりく
TEL.03-6659-3367
住所／東京都墨田区江東橋2-17-1 BFB 2 2F
かつしかけいた・著
漫画家・イラストレーター。東京東部の多文化共生を描いた漫画『東東京区区』第1巻が発売中。このほか、雑誌や書籍の表紙イラスト・挿絵なども手がける