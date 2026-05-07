元NHKアナウンサー神田愛花（45）が語った夫婦円満の秘訣（ひけつ）がネット上で話題となっている。

神田は6日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」にMCとして生出演。夫婦円満の秘訣（ひけつ）について言及する一幕があった。

現在、夫のバナナマン日村勇紀（53）は体調不良により休養中。そんな中、神田は「お家でゲームやってましてね。『龍が如く』っていって、沖縄で釣りやってるんですよ」と切り出した。やっているソフトは「龍が如く3」だという。

神田は「私は現実的に釣りやるんですよ。夫はどうしても魚を追っちゃうんだよね。だから、追うんじゃなくて迎え打てと。餌を前に持っていかないと。夫婦円満になるから一緒にやる」と語った。

ネット上では神田の発言に対し「神田愛花さん、休養中の夫・日村勇紀さんと一緒に『龍が如く』プレイしてるの尊すぎる 『夫婦円満になるから』って言ってるの最高」「一緒に遊んでいるエピソード、微笑ましすぎます！夫婦でゲームを楽しんで円満なのは素敵ですね。釣りの役割分担も最高です！」「ひむけんやるもんね〜」などと書き込まれていた。