ケンタッキーダービー馬の２冠目を回避したことにより、米３冠の過密ローテーションについて、議論が再燃することになりそうだ。

現地時間２日にケンタッキーダービーを制したゴールデンテンポ（牡３歳、シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カランバ）は２冠目のプリークネスＳ・Ｇ１（１６日、ローレルパーク競馬場・ダート１９００メートル）を見送り、米３冠最終戦のベルモントＳ・Ｇ１（６月６日、サラトガ競馬場・ダート２０００メートル）に向かうことが６日、シェリー・ドゥヴォー厩舎の公式Ｘで発表された。

Ｘでは「今後に向けて彼にとって最善の決断は、この大きなレースの後、少し時間を与えることだと私たちは考えています」とコメントがある。中１週のタイトなローテーションを避け、馬の体調を最優先したためのようだ。

昨年の覇者のソヴリンティに続き、今年もケンタッキーダービー馬が２冠目を回避。２年連続でプリークネスＳが行われる前に３冠馬が誕生する可能性が消滅した。米３冠は２０１８年のジャスティファイまで１３頭が達成しているが、以前から米３冠競走の過密日程に対する議論が行われてきた。

米競馬メディアのブラッドホースニュース電子版はゴールデンテンポの２冠目回避の記事で「彼が２冠目に出走しないことで、シリーズ３戦の間隔を延長すべきかの議論が再燃する可能性が高い。間隔の見直しは一部の人々には支持されているが、競馬界の伝統主義者の多くは賛成していない。現在の調教師のほとんどはトップクラスの競走馬をわずか２、３週間の休養で出走させることに消極的。少なくとも１か月の休養期間を望んでいる」と掲載している。

２冠目まで中１週で行われる米３冠競走のありかたについて、変革期に来ているのか、議論の行方に注目が集まる。