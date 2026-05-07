UTが苦手でもアイアン以外の選択肢 政田夢乃は11番ウッド即投入で今季メジャー初戦へ
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 事前情報◇6日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今季メジャー初戦が、いよいよ開幕する。2年連続2度目の出場となるプロ3年目の政田夢乃は、開幕前日の水曜日、新たな武器をバッグに加えた。それが契約するキャロウェイの『MINI SPINNER（ミニスピナー）』11番ウッド（ロフト角27度）だ。
【写真】安心感がすごい これが政田の11番ウッド
左右へのバラつきが多く「ユーティリティ（UT）が苦手」というのが悩みの種。「ウッド系ならウッドの形のほうがいいなと思って」と考え、11番ウッドの投入を決めた。「構えた感じも顔がすごく良かったし、ちゃんとスピンも入って、（グリーン上でボールが）止まりそうな高さだったので、ちょうどいい感じでした」。見た目と性能の面で好感触を得た。実際、今年2月時点では5UTを入れていたが、その後9番ウッドにスイッチ。さらに今回は、その9番ウッドと同じ長さで11番ウッドを作り、練習場で試したうえで実戦投入を決断した。一番の決め手は「振りやすさです」と、フィーリングの良さが背中を押した。今大会の舞台は、名門・茨城GCで、2023年以来となる西コースで開催される。距離の長さに加え、硬いグリーンが特徴。セカンドショットでは「170ヤード前後」と長い番手を握る場面も多く、ボールを止める技術が求められる。練習ラウンドを行い、「9番ウッドだと少し距離が大きかった」とタテ距離に課題を感じていた中で、11番ウッドはUTや9Wに比べてスピン量が増し、やさしさも感じられるクラブ。「大きいミスがなかったですし、今回のグリーンでちゃんとスピンが入れば、今後も使えるなと思いました」と手応えは十分。今週の強い味方になりそうだ。今季初のメジャーとなるが、「試合の規模はあまり気にしない。1試合1試合を戦うだけ」と、自分らしいパフォーマンスを発揮するためにも、挑むスタンスは変わらない。「いつも通りやりたいと思います」と自然体を貫く構えだ。新しい武器も投入して挑む初日。「楽しみです！」と笑顔を見せた。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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