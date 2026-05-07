ボーイズグループNouerA（ヌエラ）が9日、Kアリーナ横浜で開催される「Kstyle PARTY 2026」（9〜10日）の初日舞台に立つ。昨年に続き、2年連続で舞台を披露する。韓国メディアが報じた。

昨年2月にデビューし、翌3月には日本公式サイトを開設。直後には同イベントに参加するなど、日本での活動を精力的にこなしてきた。韓国メディアのスターニュースは7日「今年はさらに完成度の高いパフォーマンスで観客の心をつかむと見込まれている」と期待した。

3月には3枚目ミニアルバム「POP IT LIKE」をリリースした。同メディアは「同名のタイトル曲は、ライトなヒップホップを基盤とした曲で、EXOのLAY（レイ）がプロデュースを手掛けて話題となった」と伝えた。

新アルバムは、初動（リリースから最初の1週間）販売枚数24万枚を記録している。

同曲は、中国のショートフォームプラットフォーム「Douyin」でチャレンジチャート1位、エンターテインメントチャート2位、メインチャート26位にランクインし、韓国の音楽番組でも上位に入るなど、注目されている。

日本での舞台後、23日にはオランダ・アムステルダムで、初のワールドツアー「CATCH THE WAVE」の幕を開ける。初ツアーは、欧州、アジア、北米で開催される。