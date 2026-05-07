見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の5日に放送された第27回の平均世帯視聴率が12・1％（関東地区）だったことが7日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第1回の14・9％。平均個人視聴率は6・8％だった。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

あらすじは、髪形を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてきて…。それは美津（水野美紀）の奏でる琴だった。直美は美津と再会する。