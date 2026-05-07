三村財務官の意味深発言、やや円買いも値動き限定的



三村氏発言受け介入警戒から円が一時上昇する場面があったが、値動きは限定的。ドル円は一時156.20円台に軟化も、すぐに156.40円台を回復している。



三村財務官は「為替介入に関するIMFのルールは回数を制限するものではない」と意味深発言。必要に応じて介入の回数が今後さらに増える可能性を示唆するものだ。



引き続き警戒感をもって市場を注視している、連休が終わればまた週末が来るともコメントした。



来週はベッセント米財務長官が日本を訪問し、片山財務相と植田日銀総裁と会談する予定となっている。

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