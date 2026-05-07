「新生活、朝何食べる？」＜回答数36,954票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第522回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「新生活、朝何食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「新生活、朝何食べる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
オニオンチーズトースト
【材料】（2人分）
玉ネギ 1/2個
食パン(6枚切り) 2枚
マヨネーズ 大さじ 2
ピザ用チーズ 適量
ドライパセリ 適量
【作り方】
1、玉ネギは薄切りにする。玉ネギの生っぽさが苦手な方は、薄切りにした玉ネギを電子レンジで1分ほど加熱して下さい。
2、食パン1枚に対してマヨネーズを大さじ1ずつぬり、玉ネギ、ピザ用チーズをのせ、トースターでチーズが溶けるまで焼く。ドライパセリを散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで粗びきコショウをかけてもおいしいです。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「新生活、朝何食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「新生活、朝何食べる？」
・「新生活、朝何食べる？」の結果は…
・1位 トースト 50%
・2位 おにぎり 29%
・3位 ドリンクのみ 11%
・4位 シリアル 9%
※小数点以下四捨五入
36,954票
・2位 おにぎり 29%
・3位 ドリンクのみ 11%
・4位 シリアル 9%
※小数点以下四捨五入
36,954票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
オニオンチーズトースト
【材料】（2人分）
玉ネギ 1/2個
食パン(6枚切り) 2枚
マヨネーズ 大さじ 2
ピザ用チーズ 適量
ドライパセリ 適量
【作り方】
1、玉ネギは薄切りにする。玉ネギの生っぽさが苦手な方は、薄切りにした玉ネギを電子レンジで1分ほど加熱して下さい。
2、食パン1枚に対してマヨネーズを大さじ1ずつぬり、玉ネギ、ピザ用チーズをのせ、トースターでチーズが溶けるまで焼く。ドライパセリを散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで粗びきコショウをかけてもおいしいです。
(E・レシピ編集部)