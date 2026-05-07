・「新生活、朝何食べる？」の結果は…

・1位 トースト 50%

・2位 おにぎり 29%

・3位 ドリンクのみ 11%

・4位 シリアル 9%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「新生活、朝何食べる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「新生活、朝何食べる？」