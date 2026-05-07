タムロン<7740.T>が大幅安で３日続落している。１日の取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高１８４億８５００万円（前年同期比５．０％減）、営業利益３４億４１００万円（同１８．７％減）、純利益２７億１２００万円（同４．５％減）と減収減益で着地したことが嫌気されている。



前年下期から継続する一部受注機種の販売低迷により写真関連のＯＥＭ製品が約４割の大幅減収となったことが響いた。ただ、自社ブランド製品は全体として微増収を維持したほか、監視＆ＦＡ関連、モビリティ＆ヘルスケア、その他事業などは旺盛な需要を背景に２ケタの増収となり、業績の落ち込みを抑制した。



なお、２６年１２月期通期業績予想は、売上高９１０億円（前期比７．０％増）、営業利益１８５億円（同１１．２％増）、純利益１３６億９０００万円（同１６．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS