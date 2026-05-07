伊澤タオル<365A.T>の２７年２月期通期の単独営業利益は前期比４２．１％増の８億２５００万円となる見通し。年間配当は前期比２円増配の４２円（中間配、期末配ともに２１円）を計画している。



同社はタオル製品などを企画・販売。今期は創業以来の事業活動を通じて蓄積された豊富な知見と企画開発力、高品質な生産ネットワークを最大限に活用し、ＯＤＭ（Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｄｅｓｉｇｎ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ：委託側からの要望に基づいて製品の設計から製造までを一貫して行うこと）事業の更なる高度化を推進する構えだ。また、ＥＣ市場でのシェア拡大、全国小売店へのオフライン展開を加速するほか、グローバルな収益基盤の拡充を図るとしている。



株価は４月１６日に年初来高値７８３円をつけ、その後は上げ一服商状。ただ、日足チャートでは中期トレンドを示す７５日移動平均線が上昇基調にあり、押し目は積極的に狙ってみたい。（参）



出所：MINKABU PRESS