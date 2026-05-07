サンリオ<8136.T>は大幅安。約３カ月半ぶりに年初来安値を更新した。連休前１日取引終了後、常務取締役が不適切な報酬を受け取っていた疑いがある問題（４月１６日に公表済み）を巡り、特別調査委員会を設置すると発表した。これに伴い５月１３日に予定していた通期決算の発表を延期するとしており、先行き不透明感を嫌気した向きの売りを誘ったようだ。



これまで事実関係を迅速かつ的確に把握するため外部の法律事務所の支援のもと調査を実施してきたが、調査の対象範囲の拡大などを踏まえ、より独立性と客観性を確保した体制のもとで調査を進めることが適切であると判断した。今回の不正報酬問題による業績への影響は現時点で軽微という。また、延期後の決算発表日は調査の進捗状況を確認しつつ、決定次第速やかに公表するとした。



出所：MINKABU PRESS