セイコーエプソン<6724.T>は３日ぶりに急反騰し、年初来高値を更新した。前営業日１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１兆４５００億円（前期比２．６％増）、最終利益予想は５９０億円（同３．２倍）とした。年間配当予想は中間・期末各４０円の合計８０円（前期実績は７４円）としており、これらを好感した買いが集まっている。



プレシジョンイノベーション事業が業績を牽引する。同事業ではインクジェットソリューションズにおける主要市場の中国の回復や、マイクロデバイスにおけるデータセンターやＡＩ、車載市場などでの需要拡大を見込む。そのほか、インダストリアル＆ロボティクス事業やビジュアル＆ライフスタイル事業も増収増益を計画している。



なお、２６年３月期は売上高が１兆４１３２億５１００万円（前の期比３．７％増）、最終利益は１８２億１００万円（同６７．０％減）だった。デジタル印刷ソフトウェアソリューションの開発・販売を手掛ける米子会社Ｆｉｅｒｙについて、減損損失２５９億円を計上したことが響いた。



出所：MINKABU PRESS