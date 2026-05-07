大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）規格外のスケール感の「催し」MV公開

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大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）の最新曲「催し」のMVが公開された。

■大森元貴が企画・アイデアを描いたMV

MVの撮影は、海外を想起させる街並みの路上で、断続的に雨が降り続く夜に敢行。何やら「催し」が行われたあとの街で、大森はその余韻を楽しむ人たちには目もくれず、ひたすらに歩みを進めていく。そして、その歩みの先のラストシーンに起きるのは、誰も予想し得なかった、非日常的な「催し」。突如として、大森が約40名のダンサーとともに一糸乱れぬ群舞を披露する。

この全編をステディカメラによるワンカットで、文字どおり編集なしの一発撮り。出演者にもスタッフにもミスの許されない、緊張感溢れる撮影が行われた。そうして、ラストシーンまで一瞬たりとも目が離せない、“よそ見厳禁”な没入感たっぷりのMVが完成した。

この撮影を成功させるために、前日と当日の現地でのリハーサルだけではなく、事前に都内のリハーサルスタジオにて、入念なカメラチェックを実施。また、ストーリーの構築から振り付けのディティールに至るまで、共同監督/振り付けまで手掛けた大森と各セクションのスタッフが綿密にディスカッションを重ねた。

本作品の企画・アイデアは大森本人が描いたもの。規格外のスケール感のある映像作品を実現するために、監督、カメラマンをはじめ、海外からもスタッフを招聘し、国境・人種を超えた精鋭スタッフ・キャストによって、まるでショートフィルムのような大作の完成に至った。

楽曲がまとっている、ソロならではの自由奔放さと、グランジロックのような鋭さとエグ味。それらをアカデミックかつラジカルに描いた映像は、圧巻のひと言だ。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「催し」

■関連リンク

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/