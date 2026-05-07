7日10時現在の日経平均株価は前週末比2687.17円（4.52％）高の6万2200.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1193、値下がりは348、変わらずは26と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を526.97円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が499.61円、東エレク <8035>が372.09円、キオクシア <285A>が164.26円、イビデン <4062>が137.78円と続く。



マイナス寄与度は35.6円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、三井物 <8031>が18.03円、第一三共 <4568>が10.61円、エムスリー <2413>が9.49円、丸紅 <8002>が9.42円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、金属製品、電気機器、化学と続く。値下がり上位には鉱業、卸売、医薬品が並んでいる。



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