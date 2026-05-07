元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める、2日の日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）の2度目の放送回の平均世帯視聴率が3・7％だったことが7日、ビデオリサーチの調べで分かった。

平均個人視聴率は2・0％。先月25日の初回は世帯3・8％、個人2・1％、視聴占拠率は10.2％だった。（数値はいずれも関東地区、速報値）。

同時間帯で、安住紳一郎アナウンサー（52）、脚本家の三谷幸喜氏（64）が総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）の2日は世帯8・5％、個人4・9％だった。先月25日は世帯10・4％、個人6・0％、視聴占拠率は31・8％だった。

2日の同時間帯はボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、王者井上尚弥（33＝大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）の試合が行われていた。「news LOG」では、試合結果をリアルタイムで報道。試合前の現地の様子も伝えた。また前週は不在のゲストコメンテーターとして、音楽家、数学研究者、教育者の中島さち子さんが出演。和久田がゴールデンウィークの予定を明かすなどし、初回では10分弱だったスタジオトーク場面が10分以上に増えていた。

和久田は同番組が退職後初の民放レギュラー出演で、同局の森圭介アナウンサー（47）とコンビを組んでいる。ニュースとして放送される「結果」「結論」だけでなく、そこに至るLOG＝取材の記録、プロセスに焦点を当てていく、新しいスタイルの報道番組としている。