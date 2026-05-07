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このの容量は、効くよ効く。

お値段、189ドル（約3万円）から。けれど格安スマホ、というにはキャッチーな性能の持ち主。それが「POCO M8s 5G」です。ざっくりまとめると、POCO M8s 5Gはモバイルバッテリー代わりにもなる、リーズナブルな大型5Gスマホ、ってところ。

バッテリー7000mAh、画面は最大144Hzの6.9インチFHD+、SoCはSnapdragon 6s Gen 3、メモリとストレージは6GB/128GBまたは8GB/256GB、そしてmicroSDを使えば最大＋2TB。

5000万画素のカメラに33W充電、NFC対応という点も見逃せません。ま、FeliCa、おサイフケータイに対応するかどうかはまた別の話として。

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いちばん強く言いたいのは、僕のようなLCCツアラーにとって安心できるバッテリー容量だということ。ほら、航空機内でのモバイルバッテリー充電ができなくなったじゃないですか。

すべての機材、すべてのシートに充電用のUSBポートが用意されているわけではないことを考えると、7000mAhは心休まるポイントなのよね。

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Snapdragon 6s Gen 3の性能はちょっと読めないところがあるんだけど、でかい画面を活かした動画再生や、5000万画素のカメラ撮影時に待ち時間がないなら、アリでしょ！

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