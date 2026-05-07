半袖足りない、となる前に！【GU】990円で買い足せる♡「大人の一軍Tシャツ」

日中は汗ばむような日が増えている今、これから買い足すトップスは、夏を見据えて半袖アイテムが良いかも。そこで今回は【GU（ジーユー）】でゲットできる「990円Tシャツ」をピックアップ。春のレイヤードコーデにも使えるので、暑さが本格化する前にぜひチェックしてみて。気に入ったアイテムは複数買いもおすすめです。

品よく使えるボートネック × リブ素材が魅力

【GU】「リブボートネックT」\990（税込）

ボートネックトップスは横に広く開いた衿ぐりでデコルテをさりげなく見せ、すっきりとした印象を作りやすいアイテムです。体のラインに沿いやすいリブ素材なら、Tシャツでもラフに寄りすぎず大人のきれいめコーデにもマッチ。一枚で着こなすのはもちろん、春コーデのインナーとしても活躍が期待できそうです。

暑い季節のカジュアルコーデに欠かせないドライTシャツ

【GU】「ドライワイドT」\990（税込）

吸汗速乾・接触冷感機能付きの、暑い季節にぴったりな半袖Tシャツです。ゆったりとしたワイドシルエットは体のラインを拾いにくく、トレンド感あるラフな雰囲気を楽しめそう。長すぎない丈とサイドスリットで、コーデが重たく見えにくいのもポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。