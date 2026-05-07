タレントの中川杏奈（39）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。香港を訪れた様子を投稿した。

「香港で過ごした贅沢な午後」と題し、デコルテが大胆に露出されたデザインの茶色いロングワンピーススカート姿をアップした。「セントラルの『大館』にあるMadame Fùで人気のアフタヌーンティー スコーンが美味しすぎた」とつづり、カフェでスイーツなどを楽しむショットを公開。胸元からは谷間もチラリとのぞく大人コーデで魅了した。

また、白いタンクトップに白を基調とした青い花柄ロングワンピース姿も披露。胸元にはハート形のネックレスなどもキラリと輝いていた。

ファンやフォロワーからも「なんという美しさでしょう」「変わらぬ透明感と可愛さは凄い」「もうタメイキしか出ない」「スゲーなー」「美少女すぎる」「ファッションも素敵」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都生まれ、札幌市育ち。日本テレビ系「ルドイア☆星惑三第」の番組内で「天王星アイドル」として合格し、「天王星らら」の名前で活動。マスクをつけて素顔を明かさないアイドルだったが、07年発売の初DVD「an−na〜麗しのお嬢様〜」でマスク外しを解禁し、素顔を公開。川村あんなとお笑いコンビ「W∞アンナ」としても活動していたが13年に解散。身長163センチ。血液型B。