レイカーズのルカ・ドンチッチ（27）が6日（日本時間7日）に負傷後初めてメディア取材に応じた。最初のMRI検査の時点で左ハムストリング肉離れが全治8週間だったことを告白。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

「チームの活躍ぶりを見ると、本当に悔しい」

この日、負傷後初めてメディア取材に応じたドンチッチ。この様子を「ESPN」が報じた。

4月2日（同4月3日）の敵地サンダー戦でドンチッチは左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間と推測されていた。しかし最初のMRI検査では全治8週間だったと告白した。

「ハムストリングのMRI検査を受けた日、医師は当初、回復に8週間かかると言いました。回復に向けてできる限りのことをしていますし、順調に進んでいると思います。でも、最初は8週間と言われていたんです」と説明した。

レイカーズは西PO準決勝で昨季王者サンダーと対戦中。5日（同6日）の第1戦では敗れて黒星発進となった。

7日（同8日）の第2戦で、ドンチッチが負傷してちょうど5週間になる。

第1戦の試合前にはシューティング練習をする姿も確認されていた。第3戦、第4戦はロサンゼルスに戻る。ドンチッチは「できることは全てやってます。毎日、やるべきことをやっています。もちろん回復も大切ですが、今はトレーニングもしています。一日一日を大切に過ごしていて、毎日調子が良くなっています」と第3戦以降のプレーについては明言を避けた。