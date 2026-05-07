唐代末期の河東節度使・李克用の容貌、テクノロジー考古学で復元―中国

復旦大学のテクノロジー考古学チームは5日、唐時代（618-907年）末の河東節度使・李克用の顔面復元図を公表した。この顔面復元は想像で描いたものではなく、復旦大学文化財・博物館学部のテクノロジー考古学チームが李克用の頭蓋骨および遺伝子データに基づいて作成したものだ。新華社が伝えた。

古代ゲノム研究の結果、一世の豪傑であり沙陀族の首領でもあった李克用は、黒色または濃い茶色の髪を持ち、比較的薄い肌色で、勇猛で堂々とした容貌をしていたことが分かった。

長年にわたり、李克用の「真の容姿」は判別が難しかった。その理由は、墓が繰り返し盗掘され、墓室内に3体の遺骨が存在していたためだ。2023年より、復旦大学や山西省代県博物館などの研究者は李克用墓から出土した3体の人骨に対して古代ゲノム解析を実施した。その結果、1体は40〜50歳の男性で、放射性炭素年代測定では西暦680年から877年に相当し、李克用の生没年代とおおむね一致することが判明した。残る2体（うち1体は墓道に位置）はそれぞれ22〜24歳と18〜20歳の若年個体で、年代は宋・金時代（10世紀〜13世紀）にまで下ることから、盗掘に関与した「侵入者」である可能性が高いとみられる。関連成果は学術誌「遺伝学・ゲノミクス雑誌（JournalofGeneticsandGenomics）」に掲載された。 山西省代県博物館が1989年の李克用墓の発掘状況に基づき作成した墓の復元図



李克用の父系遺伝型はR1a-Z93の下位系統に属し、この遺伝子はユーラシア草原の遊牧民に最も一般的に見られる父系遺伝マーカーの一つだ。一方、母系のハプロタイプはC4a1a＋195で、古代北方遊牧民および漢民族と密接な関連を持つ。

復旦大学文化財・博物館学部の文少卿（ウェン・シャオチン）准教授は、「李克用の遺伝構成は典型的な『東西混合』であり、祖先成分の約53．4％が古代北東アジアに由来し、残る46．6％が西部草原に由来する。李克用の遺伝的特徴の解明は、唐末五代期および北方諸民族の交流・融合の歴史、さらには中華民族の多元一体的構造の形成を理解する上で、新たな科学的証拠を提供している」と話した。 李克用墓から出土した「晋王墓誌」



興味深いことに、遺伝子検査の結果、李克用はアルコール代謝に関わる遺伝子型として「アセトアルデヒドが急速に蓄積するタイプ」に属することも判明した。すなわち、この戦場で勇猛果敢な武将は「酒を飲むとすぐ顔が赤くなる」体質だったのだ。（提供/人民網日本語版・編集/YF）