【男性が選ぶ】春に行きたい「愛媛県の旅行先」ランキング！ 2位「松山城」を抑えた1位は？【2026年調査】
環境の変化が多い4月は、日常を離れて心身をリセットできる静かな場所への一人旅や、気心知れた友人とのドライブが最高のぜいたくです。新緑が芽吹き、柔らかな風が吹き抜けるこの季節にこそ訪れてほしい、大人の休息地を厳選しています。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「愛媛県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「広い松山城のお庭にたくさんの桜が咲き誇ります。桜の下でお弁当でも食べるのが良い」（60代男性／大阪府）、「春には約200本の桜が咲き誇る、県内屈指のお花見スポットです」（60代男性／北海道）、「城山公園全体に広がる桜や新緑が美しく、現存12天守の一つである天守閣からは、松山市街や瀬戸内海を一望できます」（60代男性／香川県）といったコメントがありました。
回答者からは、「温泉に入るだけでなく、商店街を歩いたり、松山城と合わせて観光したりと、1日ゆっくり過ごせる点が魅力です。春は気温がちょうど良く、外湯めぐりや街歩きがしやすい季節なので、リラックス目的の旅行にぴったりだと感じています」（40代男性／北海道）、「暖かくなったとはいえ、まだ肌寒い日もあるので温泉に浸かって日々の疲れを癒したいから」（20代男性／滋賀県）、「春の暖かい季節に、歴史ある道後温泉でゆっくり過ごしたいと思いました。温泉街の雰囲気が良く、散策しながら足湯や商店街を楽しめる点が魅力です。道後温泉本館は建物自体が趣があり、春の旅行先としてぴったりだと感じました。周辺には松山城など観光スポットも多く、1日では回りきれないほど見どころがあるため、旅行として満足度が高いと思いました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「愛媛県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：松山城／66票2位は、勝山にそびえ立つ「松山城」です。春は城山全体が桜でピンク色に染まり、天守閣からは道後平野から瀬戸内海まで見渡す限りのパノラマビューが楽しめます。リフトやロープウェイで登る道中も春の風が心地よく、歴史遺産を身近に感じられる散策コースとして高い支持を得ました。
回答者からは、「広い松山城のお庭にたくさんの桜が咲き誇ります。桜の下でお弁当でも食べるのが良い」（60代男性／大阪府）、「春には約200本の桜が咲き誇る、県内屈指のお花見スポットです」（60代男性／北海道）、「城山公園全体に広がる桜や新緑が美しく、現存12天守の一つである天守閣からは、松山市街や瀬戸内海を一望できます」（60代男性／香川県）といったコメントがありました。
1位：道後温泉／158票他を圧倒する得票数で1位となったのは、日本最古の温泉といわれる「道後温泉」でした。春の夜風にあたりながらの「外湯巡り」や、レトロな雰囲気のハイカラ通り散策は格別のぜいたく。新年度の始まりに心身をリセットしたい男性にとって、歴史ある湯の街でのんびり過ごす時間は何物にも代えがたい魅力となっているようです。
回答者からは、「温泉に入るだけでなく、商店街を歩いたり、松山城と合わせて観光したりと、1日ゆっくり過ごせる点が魅力です。春は気温がちょうど良く、外湯めぐりや街歩きがしやすい季節なので、リラックス目的の旅行にぴったりだと感じています」（40代男性／北海道）、「暖かくなったとはいえ、まだ肌寒い日もあるので温泉に浸かって日々の疲れを癒したいから」（20代男性／滋賀県）、「春の暖かい季節に、歴史ある道後温泉でゆっくり過ごしたいと思いました。温泉街の雰囲気が良く、散策しながら足湯や商店街を楽しめる点が魅力です。道後温泉本館は建物自体が趣があり、春の旅行先としてぴったりだと感じました。周辺には松山城など観光スポットも多く、1日では回りきれないほど見どころがあるため、旅行として満足度が高いと思いました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)