富士山の絵は男湯か女湯のどちらか一方にしかない！？「銭湯×富士山の絵」の由来とは【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

「銭湯×富士山の絵」の由来は？ 大正元年がルーツ

男湯／女湯のどちらかのみに描かれる

風呂つきの家が当たり前になった現代では、銭湯文化が薄れつつあるものの、銭湯の壁一面に大きな富士山が描かれているイメージは多くの人にとってなじみ深いものでしょう。

これは「ペンキ絵」と呼ばれていて、1912（大正元）年、東京の神田猿楽町にあった「キカイ湯」が発祥の地とされています。キカイ湯の主人が、銭湯に来た子どもたちに喜んでもらおうと静岡県出身の画家・川越広四郎に壁画を依頼。壁一面に描かれた富士山の絵は瞬く間に評判になり、関東の銭湯を中心にペンキ絵が広がっていきました。

浴室空間の広がりを活かしながら、湯船に調和するように駿河湾や富士五湖など手前に水辺の風景を入れる構図が定番です。また、夕日や紅葉などは「沈む」「落ちる」「赤字」などを連想させるために縁起が悪いとし、モチーフとして避けられる傾向にあります。

じつは、富士山の絵は、男湯か女湯のどちらか一方にのみ描かれていることが多く、もう片方には天橋立などの日本三景や地元の景勝地などが描かれます。描き換えの際には、富士山の絵も男女の浴室で入れ替わることが多いようです。

多くの人にとって、日本のどこにいても、名峰に心を馳せることができる「一番身近にある富士山」なのです。

銭湯の壁面を彩るペンキ絵

描かれる風景

伊豆半島から望む駿河湾越しの富士山、三保松原から望む富士山、富士五湖から望む富士山、雲上に浮かぶ富士山 など

富士山の姿

【雪化粧】

山頂付近が白く雪化粧した富士山。1年の半分以上がこの姿のため絵の題材になりやすい。

【赤富士】

雪のまったくない夏時期の早朝などの富士山。年に4カ月ほどしか見られない貴重な姿。

【逆さ富士】

湖面や海面に富士山の姿が逆さになって写っている様。風光明媚な風景として作品の題材になることが多い。

ペンキ絵の題材はさまざま

富士山以外にも地元の風景や名所、日本三景などを富士山と合わせた架空の風景なども描かれる。最近ではスカイツリーなど、現代的なモチーフが描かれることもある。

紅葉はNG？ ペンキ絵の意外なルール

富士山とともに様々なモチーフが描かれる銭湯のペンキ絵ですが、「落ちる」「沈む」を連想させる紅葉や、「（客が）去る」と音が重なる猿のモチーフは縁起が悪いため使われない場合が多いといいます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。