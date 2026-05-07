プラスアルファ・コンサルティング<4071.T>は大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、気配値でのスタートとなった。同社は自然言語処理を使ってテキストデータから情報を抽出するテキストマイニングを軸に、ビッグデータ分析を強みとしており、人事やマーケティング支援などのクラウドサービスを提供する。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を捉え業績は絶好調に推移している。



そうしたなか、アクティビストとして名を馳せる香港投資ファンドのオアシス・マネジメントが今月１日付で提出した大量保有報告書で、オアシスによる株式保有比率が８．０２％と新たに５％を超過したことが判明した。保有目的はポートフォリオ投資及び重要提案行為としているが、「株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」としており、これがＰＡコンサルの株価を強く刺激する格好となっている。



出所：MINKABU PRESS