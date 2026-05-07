―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月30日から1日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4772> ＳＭＥＪ 東Ｇ +23.33 5/ 1 1Q 470.21

<7774> Ｊ・ＴＥＣ 東Ｇ +13.77 5/ 1 本決算 黒転

<7446> 東北化学 東Ｓ +5.83 5/ 1 上期 59.32

<2480> シスロケ 東Ｓ +0.29 5/ 1 本決算 3.91

<9950> ハチバン 東Ｓ +0.15 5/ 1 本決算 14.01



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース