―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月30日から1日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4772> ＳＭＥＪ 　　　東Ｇ 　 +23.33 　　5/ 1　　　1Q　　　470.21
<7774> Ｊ・ＴＥＣ 　　東Ｇ 　 +13.77 　　5/ 1　本決算　　　　黒転
<7446> 東北化学 　　　東Ｓ　　 +5.83 　　5/ 1　　上期　　　 59.32
<2480> シスロケ 　　　東Ｓ　　 +0.29 　　5/ 1　本決算　　　　3.91
<9950> ハチバン 　　　東Ｓ　　 +0.15 　　5/ 1　本決算　　　 14.01

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース