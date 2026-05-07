―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月30日から1日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 住友商 <8053>

26年3月期の連結最終利益は前の期比6.8％増の6003億円になり、27年3月期も前期比4.9％増の6300億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<8053> 住友商 東Ｐ +25.33 5/ 1 本決算 －

<6141> ＤＭＧ森精機 東Ｐ +22.30 5/ 1 1Q 427.61

<4565> ネクセラ 東Ｐ +13.49 5/ 1 1Q 黒転

<6724> エプソン 東Ｐ +10.35 5/ 1 本決算 67.92

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ +7.65 5/ 1 本決算 15.25



<8058> 三菱商 東Ｐ +3.47 5/ 1 本決算 －

<8001> 伊藤忠 東Ｐ +2.19 5/ 1 本決算 －

<2768> 双日 東Ｐ +2.13 5/ 1 本決算 －

<5933> アルインコ 東Ｐ +1.56 5/ 1 本決算 15.23

<3191> ジョイ本田 東Ｐ +0.97 5/ 1 3Q -9.63



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース