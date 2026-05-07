―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月30日から1日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　住友商 <8053>
　26年3月期の連結最終利益は前の期比6.8％増の6003億円になり、27年3月期も前期比4.9％増の6300億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<8053> 住友商 　　　　東Ｐ 　 +25.33 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<6141> ＤＭＧ森精機 　東Ｐ 　 +22.30 　　5/ 1　　　1Q　　　427.61
<4565> ネクセラ 　　　東Ｐ 　 +13.49 　　5/ 1　　　1Q　　　　黒転
<6724> エプソン 　　　東Ｐ 　 +10.35 　　5/ 1　本決算　　　 67.92
<5857> ＡＲＥＨＤ 　　東Ｐ　　 +7.65 　　5/ 1　本決算　　　 15.25

<8058> 三菱商 　　　　東Ｐ　　 +3.47 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<8001> 伊藤忠 　　　　東Ｐ　　 +2.19 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<2768> 双日 　　　　　東Ｐ　　 +2.13 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<5933> アルインコ 　　東Ｐ　　 +1.56 　　5/ 1　本決算　　　 15.23
<3191> ジョイ本田 　　東Ｐ　　 +0.97 　　5/ 1　　　3Q　　　 -9.63

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース