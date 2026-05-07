アメリカの実業家、イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業「スペースX」が、大規模な半導体施設の建設を検討していることがわかりました。初期投資は少なくとも550億ドル、日本円でおよそ8兆6000億円を見込んでいるということです。

テキサス州の郡当局によりますと、イーロン・マスク氏が率いる「スペースX」は、テキサス州に大規模な半導体施設の建設を検討しているということです。

初期投資は少なくとも550億ドル、日本円でおよそ8兆6000億円にのぼり、追加の建設が行われた場合の総額は1190億ドルに達する可能性があるとしています。

この追加の建設が行われた場合の投資額は、「スペースX」が将来的に計画する新規株式公開での調達額の750億ドルを上回る可能性もあります。

また、EV＝電気自動車大手のテスラも戦略的パートナーとして参画します。

マスク氏は今年3月、AIや宇宙開発などに必要な半導体を自ら生産する「テラファブ」と呼ばれる構想を明らかにしていました。

今回のテキサス州での建設について、マスク氏は「複数ある候補地の1つにすぎない」としていますが、この構想が実現すれば、世界の半導体競争に大きな影響を与える可能性があります。