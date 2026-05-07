◆園田競馬４日目（５月７日）

《小牧 太》

１勝を挙げ６９勝。ゼットシルヴィア（９Ｒ）に好感触。「追い切りの動きがよかった」（◎）。マットーネロッソ（７Ｒ）は「前回はよく走ったと思う」（○）。レイヤー（８Ｒ）も「今回はじっくり乗ってみる」（○）。

《下原 理》

５８勝。メイショウアラジン（３Ｒ）に自信。「能力は高い。１番枠がどうかだけ」（◎）。メフィスト（２Ｒ）は「休み明けでどこまで戦えるか」（○）。ラヴスティンガー（５Ｒ）も「２番枠をどう乗るかがカギ」（○）。ウィルダスク（９Ｒ）は「あと一歩のところまで来ているが…」（○）。ミノワ（１２Ｒ）も「距離短縮でどうか」（○）。テーオーターナー（１１Ｒ）は「休み明けで、追い切りの感触も、もうひとつで…」（△）。

《田野 豊三》

５１勝。シバノストムキット（６Ｒ）に前進を見込む。「折り合いをつけてひと脚に懸ける」（◎）。タイキフォース（１１Ｒ）は「大外枠は歓迎。前走のように逃げる競馬で」（◎）。スティールソニック（１２Ｒ）も「昇級してもやれる」（◎）。フークホワリエン（４Ｒ）は「前付けしてどこまで粘れるか」（○）。スーパーアスラーダ（８Ｒ）も「スピードがあり、力量的も足りる」（○）。

《杉浦 健太》

１勝加算で３７勝。期待のリアンソリッド（３Ｒ）は「昇級するが、集中力を持続できれば」（◎）。キーベスト（８Ｒ）は「外枠の方がよかった。うまくさばければいいが…」（○）。ウインソラネルも（９Ｒ）「展開待ち」（○）。サンライズウェーヴ（１０Ｒ）は「前走のように早めに動きたい」（○）。

《小谷 哲平》

１勝を追加して２６勝。ララヴァニーユ（４Ｒ）で勝利を意識。「初Ｖは目前。ここは決めたい」（◎）。ドリームチェイサー（１Ｒ）は「しまいを伸ばすレースがこの馬には合っている」（○）。マジカルフェイス（３Ｒ）も「楽に２番手以内につけることができそう。外寄りの枠もいい」（○）。アウトサイドベット（５Ｒ）は「馬体が減ってきて、少しずつだが、よくなっている」（○）。

《笹田 知宏》

２勝を加えて２１勝。タガノアウル（２Ｒ）に手応え。「間隔を詰めて使えるのはいい。最後まで集中して走れば」（◎）。イロメガネ（７Ｒ）は「堅実に走ってくれるが、ここはメンバーがそろった。どこまでやれるか」（○）。

《大山 真吾》

２０勝。ニシノカリウド（５Ｒ）に大駆けムード。「確実に差してくる。展開が向けば」（◎）。インヴァリアンス（１１Ｒ）は「叩きつつ良化している」（○）。

《川原 正一》

１５勝。エイシンレオ（１０Ｒ）に力が入る。「重賞を狙える馬。次につながるレースをしたい」（◎）。メイショウコトダマ（６Ｒ）も「昇級戦の内容がいい。２走目で」（◎）。

《新庄 海誠》

１４勝。サンライズホープ（１１Ｒ）に気合。「長い距離はいいし、気分よく走ればここでも」（◎）。エクスプロラベスト（６Ｒ）は「砂をかぶらずレースができれば前走ぐらいは走る。今回５番枠なのでどう立ち回るかがカギ」（○）。ビガーサンライズ（３Ｒ）は「時計的に物足りなくて…」（△）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触