◆バレーボール男子▼イタリア１部（セリエＡ）プレーオフ決勝第３戦 ペルージャ ３（２５―２７、２６―２４、２５―２２、２５―２０）１ ルーベ・チビタノーバ（６日、イタリア・パラバルトン）

【ペルージャ（イタリア）６日＝倉石千種】男子日本代表のエース・石川祐希が所属するレギュラーラウンド１位のペルージャが、２季ぶり３度目のイタリア１部リーグ（セリエＡ）制覇を飾った。３戦先勝方式のプレーオフ（ＰＯ）で同６位のルーベに３―０、３―１で王手をかけて迎えた大一番で、３―１で逆転勝ちを収めた。日本人のセリエＡ制覇は、２００３年の加藤陽一（当時トレビーゾ）以来、石川が２３季ぶり２人目の快挙。ペルージャは世界クラブ選手権、スーパー杯に続く３冠を達成した。

２―１の第４セット（Ｓ）、ペルージャがチャンピオンシップポイントを握ると、最後は相手のサーブがネットにかかり、歓喜が訪れた。石川はベンチから飛び出し、歓喜の輪に加わり、リベロのコラチらと笑顔で抱き合った。「優勝できてうれしく思います。ペルージャに来て、このスクデットを取りたいと１年目から言っていたので、去年はかなわなかったけど、今年はかなってうれしく思います」と喜びをかみ締めた。

４０００人を超える観客が集ったホームアリーナが大歓声に包まれた。第１Ｓ、１８―１５の場面で石川がリリーフサーバーで途中出場。アウトサイドヒッター・（ＯＨ）プロトニツキに声をかけられ、強く放ったサーブはネットにかかって悔しげな表情。それでも決勝のコートに立った。第４Ｓにも２０―１４から再びリリーフサーバーで登場したが、サーブはネットに阻まれた。

チームは第１Ｓの終盤にルーベに逆転を許して２５―２７で先取されたが「今日決める」と執念を見せた。第２Ｓの２３―２４の接戦で、相手のスパイクをＯＨプロトニツキが飛びついて拾い、ＯＨセメニウクが決めた。オポジット・ベンタラのサービスエースでセットポイントを握ると、再びセメニウクのスパイクで取り返した。一気に流れをつかむと、第３、第４Ｓも連取して逆転勝ち。イタリア語で「栄光の盾」を意味するスクデットを獲得した。

昨季、石川は「世界最高峰のイタリアリーグの中で、世界一のプレーヤーになる目標を立てている限り、貫きたい。優勝のみを目指す」との覚悟を示し、強豪・ペルージャに入団した。昨年５月に欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）を日本男子で初制覇、今季は同１２月に世界クラブ選手権、今年３月にスーパー杯を制した。セリエＡでは、昨季のＰＯ準決勝でルーベにＶ王手から痛恨の３連敗で敗退。その雪辱を果たし、２季ぶりに王座を戴冠。石川自身、イタリア挑戦１１季目で悲願のタイトルをつかんだ。

石川自身、苦しいシーズンでもあった。シーズン中盤の２月の試合で途中交代し、右膝を負傷。この日、３か月ぶりに決勝のコートに立った。「もう少し言えば、もう少しコートに入って自分のプレーを出したかった。今日は２回チャンスがあって、２回ともうまくいかなかったので、この後、欧州ＣＬではもっとパフォーマンスが高いものを見せられればと思います」と誓った。１６日のポーランド１部のＰＧＥプロジェクト・ワルシャワとの欧州ＣＬ準決勝では、先発復帰に向けて準備をしていく。

最後に足を止めてファンへの思いも明かし「今年だけではないけど、今日もそうですし、（日本から）ペルージャにもたくさんの方が応援に来て下さるので、それは非常にうれしく思います。現地に来てくれる方だけではなくて、この時間（日本の午前３時半開始）でも起きて応援して下さる方は日本にもいらっしゃるので、少しでもいい結果を出して、いいプレーを見せていきたいと思っています」と感謝を込めた。

◆セリエＡ イタリア代表を中心に世界のトップ選手が集結する。昨年１０月に開幕し、１２チームによるレギュラーラウンド（ＲＲ）２２試合が行われ、成績で上位８チームがプレーオフ（ＰＯ）に進出。ＰＯは準々決勝から３戦先勝のトーナメント形式で行われ、ＲＲ１位のペルージャは準々決勝で８位のモンツァ、準決勝で５位のピアツェンツァから３連勝し、決勝に進んでいた。

◆シル・サフェーティ・ペルージャ イタリア・ペルージャが本拠。ホームアリーナは、パラヴァンジェリティ。２００１年、前身のシル・バレーとして創設し、同年にセリエＣ加入。１１〜１２年シーズンにセリエＡ２レギュラーシーズンを制し、Ａ１昇格。１７―１８年季にセリエＡ初制覇。２３―２４年季はセリエＡ、イタリア杯、世界クラブ選手権、スーパー杯のタイトル４冠。世界クラブ選手権は３度優勝。

◆石川 祐希（いしかわ・ゆうき）１９９５年１２月１１日、愛知・岡崎市生まれ。３０歳。小学４年でバレーを始め、愛知・星城高時代に２年連続「高校３冠」を達成。２０１４年に中大に進学し、同年に日本代表入り。同８月にセリエＡのモデナと契約。同９月の仁川アジア大会で日本代表デビュー。２１年に代表主将に就任。同年の東京五輪、２４年パリ五輪７位。ラティーナ、シエナ、パドバ、ミラノを経て２４―２５年季からペルージャ。女子日本代表主将の真佑（２５）は妹。身長１９２センチ。