米ホワイトハウス記者団の夕食会会場で銃撃を試みた容疑者の犯行動機としてイラン戦争に対する不満が挙がっている。

米国土安全保障省は、先月25日（現地時間）にワシントンD．C．で開催されたホワイトハウス記者団の年次夕食会でトランプ大統領らを狙って銃撃を試みた疑いで起訴されたコール・トーマス・アレン容疑者（31）の犯行動機の一つに、イラン戦争に関連する不満を挙げたと、海外メディアが6日（現地時間）報じた。

国土安全保障省の情報分析室が先月27日に作成した予備評価報告書によると、アレン容疑者は「多様な社会的・政治的不満」を抱き、特にイラン紛争が攻撃の決意に影響を及ぼした可能性が提起された。報告書は、アレン容疑者が米国の戦争対応を批判するSNS投稿をしていた点を根拠とした。海外メディアはこの報告書が初期段階の分析ではあるものの、イラン戦争が事件の引き金となった可能性を示す最も具体的な根拠だと評価した。

アレン容疑者は事件当日、ワシントンのヒルトンホテルの会場外部の警備を銃器を持って突破し、夕食会会場への進入を試みたが、その場で制圧された。アレン容疑者は大統領暗殺未遂や銃器関連の犯罪、警察官への暴行などの容疑で起訴されている。

捜査の過程では事前の準備状況も明らかになった。アレン容疑者は犯行の前日にホテルに宿泊して動線を把握し、事件当日には銃器を持って約4秒で警備を突破したことが判明した。当時、現場にはトランプ大統領や政府高官が出席していて、銃声が響くと緊急退避する騒ぎとなった。