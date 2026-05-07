【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めてみよう！ ヒントは服の仕立て
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、上着の仕立て、衣類のお手入れ、そして裁縫の基本的な技法という、3つの言葉を選びました。ファッションや家事の知識を思い浮かべながら、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□き
あ□□き
あわ□□い
ヒント：上着の裏地を半分ほど省いて、通気性を良くする仕立て方。クリーニングなどで衣類に染み込んだ成分をきれいに取り除くこと。そして、2枚の布を重ねて裁縫する技法を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せぬ」を入れると、次のようになります。
せぬき（背抜き）
あせぬき（汗抜き）
あわせぬい（合わせ縫い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ビジネスウェアの仕様、衣類のメンテナンス、そして裁縫の基本用語という、布製品に関わる言葉を組み合わせました。共通の「せぬ」という音が、快適に過ごすための工夫から、清潔さを保つケア、そして形を作るための工程までをスムーズにつないでいます。音の構成を意識することで、日常の身近な用語に潜む共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、上着の仕立て、衣類のお手入れ、そして裁縫の基本的な技法という、3つの言葉を選びました。ファッションや家事の知識を思い浮かべながら、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□き
あ□□き
あわ□□い
ヒント：上着の裏地を半分ほど省いて、通気性を良くする仕立て方。クリーニングなどで衣類に染み込んだ成分をきれいに取り除くこと。そして、2枚の布を重ねて裁縫する技法を思い浮かべてみてください。
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正解：せぬ正解は「せぬ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せぬ」を入れると、次のようになります。
せぬき（背抜き）
あせぬき（汗抜き）
あわせぬい（合わせ縫い）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ビジネスウェアの仕様、衣類のメンテナンス、そして裁縫の基本用語という、布製品に関わる言葉を組み合わせました。共通の「せぬ」という音が、快適に過ごすための工夫から、清潔さを保つケア、そして形を作るための工程までをスムーズにつないでいます。音の構成を意識することで、日常の身近な用語に潜む共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)