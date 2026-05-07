「まじヤバイって言葉しかない」谷まりあ、圧巻スタイルに「この美貌ならなんでも似合う」「やっべーぞ」反響
モデルでタレントの谷まりあさんは4月30日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つネイビーコーデ姿を公開しました。
【写真】谷まりあの圧倒的な美貌＆美脚
ファンからは「やっべーぞ」「綺麗可愛いーーーー」「この美貌ならなんでも似合うのよ」「全ての視線独り占めでしょ」「洋服の色がまりあさんに似合ってかわいいっす」「うわ〜まじヤバイって言葉しかない」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】谷まりあの圧倒的な美貌＆美脚
爽やかコーデを披露谷さんは「お散歩が気持ちいい季節で嬉しくて」とつづり、写真を5枚載せています。ネイビーのノースリーブワンピースにルイ・ヴィトンのライトブルーのバッグを合わせた爽やかなコーディネートです。さまざまなポーズを取っています。また、ちらりと見える美脚もすてきです。
超ミニ丈から美脚を披露4月28日にも美脚ショットを公開していた谷さん。超ミニ丈の黒い洋服と明るめのジャケットを合わせた装いです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)