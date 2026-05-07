─1月に舞台『シッダールタ』が終わったあと、休めましたか？

「2月はゆっくりできましたよ。散歩や運動、それに掃除をしたり（笑）。好きな音楽を流しながら、コーヒーを飲んで、デニムやパーカを年代や色別に分けたり、ゆっくり時間をかけてやりました。一つひとつに思い出が詰まってるから、結局、一枚も手放すことができなかったけど（笑）」

心を解放してあげる時間も大切だなって

─過ごしやすい季節になりましたが、注目しているファッションは？

「革ジャン! タイトな革ジャンを着る時期って短いので、白Tシャツに革ジャンを羽織ってビシッとキメたいなと思います（笑）」

─草なぎさんにとってのんびりできる時間は、どんな意味がありますか？

「次に動くために、一度リセットする時間かな。今回は（愛犬の）クルミが亡くなって、初めてゆっくりできた時間だったんですよ。クルミがいなくなってすぐは仕事があったおかげで、悲しみにのみ込まれずにこれた。

だから考える時間ができたらどうなっちゃうのかなって思ったけど、ソファでダラダラしたり、YouTubeを見たり、心を解放してあげる時間も大切だなって改めて感じました」

─お仕事では5月17日に愛媛で開催される「第76回全国植樹祭 えひめ2026」で、ストーリーテラーとして出演されます。

「今治市生まれで2歳まで過ごしたので、愛媛で仕事ができてうれしいです。四国の緑豊かな自然をみなさんにアピールできたらいいですよね。祖母や親戚が今も住んでいるので、最近も帰ったばかりだし。海と緑に囲まれていて、幼少期のころと変わらない景色を見ると、『おかえりなさい』って言われているようでリラックスできるんです」

─木の製品に触れることはありますか？

「ギターだよね。毎日、触れてる（笑）。あと、お風呂にヒノキオイルを入れたりもするし、自然のパワーって本当にすごいなって思う。木には温かみがあって、使うほどに味が出てくるし、自然のものに触れると癒されますよね。原始時代のDNAが目覚めるのかな（笑）」

五月病を吹き飛ばせ！ 僕のメンタルアップ術

「まず美味しいものを食べること。美味しいものを食べると笑顔になるよね。自分で作るのも好きで、最近のマイブームは、にんにくと生姜をたっぷりきかせたトマト料理。

にんにく、生姜をオリーブオイルで炒めて、香りが立ってきたらトマトとひき肉とキャベツを入れてさらに炒める。何より香りが最高で、料理中からテンション上がっちゃいます（笑）」

「第76回全国植樹祭 えひめ2026」5月17日 ストーリーテラー出演

取材・文／花村扶美