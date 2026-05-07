◇ア・リーグ レッドソックス − タイガース（2026年5月6日 デトロイト）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が6日（日本時間7日）、敵地でのタイガース戦に「5番・DH」で7試合ぶりに先発出場。途中出場で2安打を放った4日（同5日）に続いてマルチ安打をマークした。

タイガースの先発右腕フラーティに対し、2回の第1打席は内角直球を見逃して三振。4回1死走者なしの第2打席で高めの93.1マイル（約150キロ）直球をラインドライブで中前へ運んだ。6番・ラファエラの四球で二塁へ進むと、2死後に8番・ナルバエスの三ゴロを相手が後逸。生還した吉田はベンチでハイタッチの祝福を受けた。

6回の第3打席でも中前打を放った。相手2番手右腕アンダーソンの初球、高めの96マイル（約154.5キロ）直球を叩き、またも中堅右へ運んだ。この時点で打率は.316となった。

スタメン出場は4月28日（同29日）のブルージェイズ戦以来、7試合ぶり。チームは成績不振から同24日（同25日）にコーラ前監督や主要コーチ5人を電撃解任。翌25日（同26日）から傘下3Aで指揮を執っていたチャド・トレーシー氏が暫定監督に就任したが、吉田のスタメン出場はわずか1試合にとどまっていた。